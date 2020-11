Portogallo, il ct Santos annuncia: “Ronaldo si è allenato normalmente, è pronto per giocare"

NATIONS LEAGUE

Come sta Cristiano Ronaldo? Alla domanda che tutti i tifosi della Juventus si facevano da quando il portoghese ha lasciato il campo nel quarto d'ora finale del match contro la Lazio dopo un contrasto con Luis Alberto, ha risposto il ct Fernando Santos, che dal ritiro del Portogallo ha annunciato: “È pronto per giocare le nostre partite". Juve in ansia per Ronaldo: "Ho sentito la caviglia girarsi" Getty Images

Breve e chiarissimo Santos, che non intende fare a meno della sua stella, soprattutto per la sfida di Nations League contro la Francia: "Ronaldo si è allenato e ha fatto tutto l’allenamento. Una cosa è stare in campo, potrebbe essere stato anche per provare a ingannarvi, ma in realtà non ha avuto nessun fastidio. Sapevo già da domenica che non ha mai avuto alcun fastidio, è pronto per giocare le prossime tre partite con noi".