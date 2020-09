Nations League: Portogallo corsaro in Svezia con un CR7 da 100 e lode, manita del Belgio

NATIONS LEAGUE

Il Portogallo resta in testa al gruppo 3 della League A di Nations League in coabitazione con la Francia. A Solna i lusitani passano 2-0 contro la Svezia: il protagonista assoluto del match è Cristiano Ronaldo, che supera quota 100 gol in nazionale (ora sono 101) con una meravigliosa doppietta. Goleada del Belgio in casa contro l’Islanda: doppietta di Batshuayi e reti di Witsel, Mertens e Doku, per il 5-1 finale. Termina 0-0 tra Danimarca e Inghilterra.

LEAGUE A

Cristiano Ronaldo trascina il Portogallo: trova in 90 minuti le reti numero 100 e 101 con la maglia della nazionale e consente ai lusitani di restare in testa al gruppo 3 della League A della Nations League. Buon avvio di match a Solna. Al 20’, sul cross di Bernardo Silva, sia Danilo che Pepe mancano il pallone da pochi passi dalla porta svedese. Cinque minuti dopo Cristiano Ronaldo va vicinissimo al vantaggio con un bel tiro, che però vede la grande reattività di Olsen. Il duello tra CR7 e il portiere della Roma prosegue, con quest’ultimo che ha ancora la meglio respingendo in angolo un altro tentativo del campione portoghese. Tuttavia, allo scadere, l’attaccante della Juventus sblocca la situazione direttamente su calcio di punizione, disegnando una traiettoria meravigliosa che si spegne sotto la traversa alla destra di Olsen. Per il cinque volte Pallone d’Oro si tratta del gol numero 100 in nazionale. Proprio sul fallo che porta al vantaggio lusitano, Svensson riceve la seconda ammonizione per un duro intervento su Moutinho. La superiorità numerica consente al Portogallo di gestire ordinatamente il vantaggio nella ripresa e di chiudere i conti al 72’: Joao Felix apparecchia per Cristiano Ronaldo, che con un fantastico destro a giro sul secondo palo sale subito a quota 101. La nazionale di Fernando Santos prosegue a braccetto con la Francia nel proprio girone.

Vedi anche Nations League Cristiano Ronaldo supera quota 100 gol con la maglia del Portogallo

Netto 5-1 del Belgio in casa contro l’Islanda. A Bruxelles sono però gli ospiti a passare in vantaggio al 10’ con un pallonetto di Fridjonsson da fuori area che inganna Casteels, beffandolo. I padroni di casa reagiscono subito e pareggiano i conti con Witsel, che ribatte in rete un palo colpito da Mertens su punizione, nonostante il tentativo di salvataggio di testa da parte di Fjoluson; il centrocampista del Borussia Dortmud, al 17’, propizia poi il vantaggio belga, con il suo destro che viene respinto corto da Kristinsson e Batshuayi è lesto a ribaltare il risultato da pochi passi. A inizio ripresa c’è spazio tra i marcatori anche per Mertens: l’attaccante del Napoli conclude a rete col destro un’ottima iniziativa offensiva di de Bruyne. Batshuayi sigla la doppietta con uno splendido colpo di tacco, su traversone di Verschaeren; Doku completa la manita a 10’ dalla fine.

Nel gruppo 2 il Portogallo è l’unica squadra a restare a punteggio pieno. L’Inghilterra, infatti, non riesce ad andare oltre lo 0-0 in Danimarca, al termine di un match non proprio esaltante. La formazione di Southgate soffre tantissimo nel primo tempo di Copenaghen: i padroni di casa sfiorano il vantaggio in almeno tre occasioni con Dolberg e Braithwaite. Ospiti pericolosi nel secondo tempo solo in una circostanza, quando al 70’ Harry Kane spreca un’ottima chance di testa, su un preciso cross in area, che sibila alto sopra la traversa. Britannici ora a quota 4 punti in classifica.

LEAGUE C

Cipro-Azerbaigian 0-1

29’ Medveded

Lussemburgo-Montenegro 0-1

93’ Beqiraj

Armenia-Estonia 2-0

43’ Karapetian, 65’ Angulo

Georgia-Macedonia del Nord 1-1

13’ rig. Okriashvili (G), 33’ Ristovki (M)

LEAGUE D

San Marino-Liechtenstein 0-2

3’ Hasler, 14’ Frick

RISULTATI E CLASSIFICHE