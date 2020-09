Nations League: Milano si candida per ospitare la fase finale

NATIONS LEAGUE

Milano è pronta a formalizzare la candidatura per ospitare le finali di Nations League 2021, che si si svolgeranno tra settembre e ottobre. La Giunta comunale ha infatti approvato la presentazione degli 'Impegni dell'autorità della città ospitante', al fine di formalizzare la candidatura. "Un evento dal forte impatto mediatico ed economico per la città - sottolinea il Comune - che nel 2016 ha già ospitato con successo la finale di Champions League".

Il dossier di proposta della candidatura di Milano, redatto in collaborazione con la Figc, verrà consegnato alla Uefa entro il 16 settembre 2020. Quella è in corso è la seconda edizione della manifestazione: nel 2019 la fase finale si è svolta in Portogallo, a Oporto e Guimaraes, dove a trionfare fu la squadra di Cristiano Ronaldo.

