Nations League: l’Olanda vince 2-1 in Polonia ma non basta, Lukaku trascina il Belgio alle Final Four

NATIONS LEAGUE

Si chiude la fase a gironi della Nations League e arrivano gli ultimi verdetti. Stante il risultato dell’Italia, non basta all’Olanda la vittoria per 2-1 contro la Polonia, grazie a Depay e Wijnaldum, per accedere alle Final Four. Obiettivo invece centrato dal Belgio, che supera 4-2 la Danimarca: la doppietta di Lukaku e le reti di Tielemans e di De Bruyne piegano gli scandinavi. Nell’altra sfida del gruppo 2 l’Inghilterra stende Islanda 4-0.

LEAGUE A

Nell’altro match del gruppo 1 (quello dell’Italia), l’Olanda ribalta 2-1 la Polonia in trasferta e chiude al secondo posto nel girone. Allo Stadio della Slesia di Chorzow i padroni di casa passano in vantaggio al 6’: è splendida l’azione personale di Jozwiak, che parte dalla linea di centrocampo, s’invola sulla sinistra, si accentra, salta con una giocata Klaassen e Blind e deposita in rete alle spalle di Krul, col pallone che sbatte sul palo interno prima di depositarsi in rete. Bel botta e risposta poco dopo. Fabianski salva il risultato su Depay, che si era presentato tutto da solo; la Polonia sfiora il raddoppio con Placheta, che centra in pieno palo con un bel rasoterra. I due portieri vengono impegnati alla fine del primo tempo, rispettivamente da Depay e Placheta. Dopo due buone occasioni polacche a inizio ripresa, è l’atalantino Hateboer a sfiorare l’1-1 con una conclusione da fuori area. Gli ospiti crescono e si rendono nuovamente pericolosi con Depay ed è proprio quest’ultimo a pareggiare i conti al 77’ su rigore (fallo commesso da Bednarek). A 6’ dalla fine, poi, Wijnaldum completa la rimonta con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Nel gruppo 2 è il Belgio a qualificarsi alle Final Four di Nations League. Al King Power at Den Dreef di Heverlee la Nazionale di Roberto Martinez raggiunge Francia, Spagna e Italia grazie al 4-2 casalingo sulla Danimarca, nello scontro diretto per il primo posto nel girone. Il sinistro secco di Tielemans sblocca il risultato a favore dei belgi al 3’; Jonas Wind pareggia i conti al 17’ con un bel colpo di testa. Al 57’ Romelu Lukaku riporta avanti i belgi sfruttando l’assist di De Bruyne, dopo un calcio di punizione battuto velocemente. Il colpo di testa vincente dell’interista, sul cross dalla destra di Hazard, gli vale la doppietta al 69’, oltre alla certificazione della qualificazione del Belgio. Nel finale arriva anche lo sfortunato autogol di Courtois (86’) e la rete di De Bruyne (87’). Vittoria inutile per l’Inghilterra, che sapeva già di non potere accedere alla fase finale. A Wembley l’Islanda è battuta 4-0: decidono le reti di Rice (20’) e Mount (24’) e la doppietta di Foden (80’ e 84’).



LEAGUE B – RISULTATI

Austria-Norvegia 1-1

61’ Zahid (N), 94’ Grbic (A)

Irlanda del Nord-Romania 1-1

56’ Boyce (I), 81’ Bicfalvi (R)

Repubblica Ceca-Slovacchia 2-0

17’ Soucek, 55’ Ondrasek

Israele-Scozia 1-0

44’ Solomon

Ungheria-Turchia 2-0

57’ Siger, 95’ Varga

Serbia-Russia 5-0

10’ Radonjic, 25’ Jovic, 41’ Vlahovic, 45’ Jovic, 64’ Mladenovic

Galles-Finlandia 3-1

29’ Wilson (G), 46’ James (G), 63’ Pukki (F), 84’ Moore (G)

Irlanda-Bulgaria 0-0

LEAGUE C – RISULTATI

Armenia-Macedonia del Nord 1-0

55’ Hambardzumyan

Georgia-Estonia 0-0

Grecia-Slovenia 0-0

Kosovo-Moldavia 1-0

31’ Kastrati

Albania-Bielorussia 3-2

20’ e 27’ Cikalleshi (A), 35’ Skavysh (B), 44’ Manaj (A), 80’ Ebong (B)

Kazakistan-Lituania 1-2

38’, Aymbetov (K), 40’Vorobjovas (L), 94’ Novikovas (L)