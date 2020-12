Nations League, la semifinale sarà Italia-Spagna

NATIONS LEAGUE

È la Spagna l’avversario che l’Italia affronterà nella prima semifinale delle Final Four della Nations League 2020/21 e la gara si giocherà il 6 ottobre 2021 a San Siro. È questo l’esito del sorteggio andato in scena nel quartier generale della Uefa a Nyon, dove è stato anche deciso che l’altra semifinale sarà quella tra Belgio e Francia, che si affronteranno il giorno successivo all’Allianz Stadium di Torino. La finale si giocherà il 10 ottobre a Milano, mentre la finalina per il terzo posto è in programma lo stesso giorno allo Stadium. Getty Images

LE STATISTICHE

Il bilancio dell'Italia in 35 sfide contro la Spagna è V10 P13 S12. il loro ultimo incontro, a UEFA EURO 2016, è terminato con la vittoria degli Azzurri per 2-0.

ITALIA - L'Italia ha perso solo una delle cinque trasferte in UEFA Nations League (V3 S1).

• Le precedenti dieci partite dell'Italia in UEFA Nations League hanno prodotto solo 13 gol (GF9 GS4).

• Ci sono stati due o meno gol in tutte e dieci le partite di UEFA Nations League dell'Italia.

• L'Italia è imbattuta nelle ultime 22 partite (V17 P5). L'Italia è imbattuta nelle ultime 25 partite casalinghe.

• L'Italia ha segnato il primo gol in 15 delle ultime 19 partite.

SPAGNA - La Spagna ha vinto solo tre delle ultime otto partite di UEFA Nations League (L3).

• La Spagna ha segnato 19 gol nelle precedenti cinque partite casalinghe di UEFA Nations League.

• Nelle ultime dieci partite della Spagna di UEFA Nations League sono stati segnati 36 gol.

• La Spagna ha segnato in 46 delle ultime 48 partite.

• Sergio Ramos ha battuto il record di Gianluigi Buffon (176) per il maggior numero di presenze in nazionale con una nazione UEFA.

BELGIO-FRANCIA - Finora il Belgio ha avuto la meglio nei 75 incontri con la vicina Francia: V30 P19 S26. Le due squadre si sono incontrate l'ultima volta nelle semifinali della Coppa del Mondo FIFA 2018, i Bleus hanno prevalso 1-0.

CALENDARIO

6 ottobre 2021, Italia-Spagna (Milano)

7 ottobre 2021, Belgio-Francia (Torino)

10 ottobre 2021, finale per il terzo posto (Torino) e per il primo posto (Milano)

MANCINI: "ALLA FINE VINCEREMO NOI"

"Sarà una bella sfida con la Spagna. Sono un po' come noi, hanno cambiato diversi giocatori confermando alcuni elementi esperti come Sergio Ramos, e sono tornati molto forti. Ma a questa Final Four partecipano forse le quattro migliori nazionali in Europa. E alla fine... vinceremo noi". Lo ha detto il ct della Nazionale, Roberto Mancini, in una conferenza stampa online dopo il sorteggio delle semifinali di Nations League, in programma nell'ottobre 2021 in Italia.