Nations League, Islanda in campo senza ct e staff tecnico

La pandemia di Covid-19 continua a scombussolare questa tormentata pausa per le nazionali. L'Islanda dovrà infatti fare a meno del ct Erik Hamren e di tutto il suo staff tecnico in occasione della sfida contro il Belgio valida per il Gruppo 2 della Lega A di Nations League. Il selezionatore, così come tutti i suoi collaboratori, sono stati messi in quarantena dopo un caso di positività al coronavirus. Una decisione che non ha riguardato invece i calciatori, regolarmente in campo questa sera contro Lukaku e compagni.