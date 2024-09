Nations League: il Portogallo batte la Croazia. Storico successo di San Marino

NATIONS LEAGUE

CR7 a segno nel 2-1 alla Croazia, la Danimarca piega la Svizzera. Zalewski fa vincere la Polonia, pari per la Spagna

© Getty Images La prima giornata dei gironi di Nations League 2024/2025 entra nella storia: Cristiano Ronaldo segna il gol numero 900, decisivo per il 2-1 del Portogallo sulla Croazia. La Danimarca piega 2-0 la Svizzera, il rigore di Zalewski al 97' vale il 3-2 della Polonia sulla Scozia. 0-0, invece, tra Serbia e Spagna. L'altro grande evento, ma nella Lega C, è il successo, il primo in competizioni ufficiali, di San Marino: 1-0 al Liechtenstein.

LEGA A

GRUPPO 1

CR7 scrive la storia: con il suo gol nel 2-1 del Portogallo alla Croazia, non solo consente ai lusitani di battere i vicecampioni e salire in vetta al Gruppo 1, ma trova la sua rete numero 900 da professionista. La formazione di Martinez passa in vantaggio in realtà già al 7' con Dalot, che completerà però la sua serata al 41' con l'autorete che rimette in corsa Modric e compagni. Nel mezzo, precisamente al 34', la rete dell'ex United e Juve, una zampata in area piccola su cross di Mendes che dà il via alla festa e alle lacrime di commozione di CR7. Nella ripresa, la Croazia ci prova ma senza trovare il pareggio.

Portogallo primo in classifica insieme alla Polonia che vince 3-2 in Scozia grazie al rigore al 97' realizzato da Zalewski. Gli ospiti sprecano il 2-0 del primo tempo con Szymanski e Lewandowski, a segno sempre dal dischetto. La rimonta dei padroni di casa porta la firma del Napoli: segnano infatti sia Gilmour che McTominay, appena arrivati in Campania. Poi, il rigore del romanista che definisce già nettamente la classifica del raggruppamento.

GRUPPO 4

Il gruppo 4 ha invece già un padrone: è la Danimarca, che piega 2-0 la Svizzera rimasta in 9 a fine partita. A far vincere gli scandinavi è invece il leccese Dorgu, che all'81' entra e segna. Gli svizzeri, rimasti in dieci per il rosso a inizio secondo tempo a Elvedi, incassano anche l'espulsione di Xhaka e i padroni di casa chiudono i conti al 92' con Hojbjerg.

A quota 1 ci sono invece la Serbia e i campioni in carica della Spagna, che non vanno oltre lo 0-0. Rajkovic ferma Ayoze Perez e Yamal, mentre Jovic perdona i campioni d'Europa in carica. Ruiz e Carvajal non inquadrano la porta tra fine primo tempo e inizio ripresa e così la sfida termina senza gol. La Roja sfiderà la Svizzera, la Serbia volerà in Danimarca.

LEGA C

AZERBAIGIAN-SVEZIA 1-3

Marcatori: 20' st, 26' st Isak (S), 35' st rig. Gyokeres (S), 37' st Dadashov (A)

BIELORUSSIA-BULGARIA 0-0

ESTONIA-SLOVACCHIA 0-1

Marcatore: 25' st Suslov

IRLANDA DEL NORD-LUSSEMBURGO 2-0

Marcatori: 11' McNair, 17' Ballard

LEGA D

SAN MARINO-LIECHTENSTEIN 1-0

Marcatore: 8' st Sensoli