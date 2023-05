Nations League, i convocati di Mancini per le Final Four: prima volta per Baschirotto

Roberto Mancini ha reso nota la lista dei convocati dell'Italia per le Final Four di Nations League. Qualche sorpresa e diverse conferme nelle scelte del ct: prima convocazione ufficiale per Federico Baschirotto, mentre si rivedono Manuel Locatelli, Mattia Zaccagni e Nicolò Zaniolo. Tra gli esclusi eccellenti Sandro Tonali e Giorgio Scalvini, che sono stati lasciati a disposizione del ct Nicolato per disputare l'Europeo Under 21. Non sono presenti neanche calciatori di Inter e Fiorentina, impegnate nelle finali di Champions e Conference League. Prima della semifinale con la Spagna di giovedì 15 giugno Mancini dovrà inoltre "tagliare" 3 dei 26 convocati.