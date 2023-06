Italia, Mancini: "Cinque anni da ct? Sono tanti, speravo di aver già vinto un Mondiale..."

LE PAROLE

Il ct azzurro prima della semifinale di Nations League con la Spagna: "Ci sono stati momenti bellissimi, altri molto duri"

Nella semifinale di Nations League, in programma questa sera contro la Spagna, Roberto Mancini taglierà il traguardo delle 60 partite alla guida della Nazionale italiana (è il terzo ct più longevo di sempre dietro Bearzot e Pozzo). Un momento perfetto per qualche bilancio: "Ogni tanto ci si guarda indietro, ci sono stati dei momenti bellissimi e altri molto duri, ma questo fa parte dello sport e della vita - le sue parole ai canali ufficiali dell'Italia -. Bisogna accettare tutto e guardare avanti, perché abbiamo degli obiettivi importanti".

Un mese fa Mancini festeggiava anche i 5 anni sulla panchina azzurra: "Sono tanti, è difficile fare questo mestiere per così tanto tempo, è un po' come il presidente del Consiglio... Speravo a questo punto di aver già vinto un Mondiale, quello era l'obiettivo. Purtroppo non ci siamo qualificati. Ora dovremo aspettare altri due anni per provare ad arrivare anche a questo".

