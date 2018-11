Lovren-Ramos, duello infinito: "Gli ho dato una bella gomitata"

16/11/2018

Croazia-Spagna di giovedì sera è stata l'occasione per alimentare una diatriba, quella tra Lovren e Sergio Ramos, iniziata dopo l'ultima finale di Champions tra Liverpool e Real Madrid e proseguita poi a distanza. Al difensore dei Reds non è mai andato giù il fallo dello spagnolo su Salah e qualche giorno fa non aveva risparmiato l'ennesima frecciatina al rivale: "Ramos commette più errori di me, ma gioca nel Real...". Una stoccata a cui il madridista ha replicato proprio alla vigilia del match di Nations League: "Lovren? In giro ci sono molti frustrati".