Italia, Donnarumma: "A testa alta verso i prossimi obiettivi"

Gigio Donnarumma prova a dimenticare la sconfitta con la Spagna e a guardare oltre, senza neanche dar peso ai fischi di San Siro, che lo hanno travolto per gran parte del match: "Non è andata come volevamo, ma ce l’abbiamo messa tutta - il messaggio del portiere azzurro su Instagram all'indomani del ko in semifinale di Nations League -. Lo spirito e l’impegno sono quelli che sempre ci accompagnano quando indossiamo i colori del nostro Paese. A testa alta verso i prossimi obiettivi".