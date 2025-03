Italia, affidati al passato: quando la Germania si è arresa agli azzurri

Rivera che spiazza Sepp Maier con il piattone destro nei supplementari di una partita entrata nella storia, il tacco di Pirlo per la girata in rete di Grosso in altri extra-time leggendari (tra l'altro proprio a Dortmund, in una partita un bel po' più importante di quella di stasera), l'urlo di Tardelli che ci avvicina al tetto del mondo, la bordata di Balotelli nell'ennesima semifinale, questa volta di un Europeo, nella vittoria del 2012. Poi, purtroppo, ci fermiamo. Da allora la sfida tra Italia e Germania è stata una sinfonia tedesca.