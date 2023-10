Zarco: "Meglio tardi che mai, che liberazione". Bagnaia: "Sapevo che saremmo andati forti alla fine"

GRAN PREMIO AUSTRALIA MOTOGP

Il campione in carica allunga in vetta al Mondiale e punzecchia il rivale nella corsa al titolo

© Getty Images "Meglio tardi che mai, mi ha portato fortuna la gara lunga al sabato! È andata bene da subito. Si è consumata molto anche la media. Sono contento di essere riuscito a mettere tutto insieme. Ero sicuro che Bagnaia non avrebbe mollato il podio, quindi ho preferito stare con lui e controllare, per avere qualcosa in più per il finale. A cinque giri ho capito che avremmo preso Martin e allora ho superato Pecco e Di Giannantonio per sfruttare la possibilità di vincere. La dedico... non so... Al traguardo ho avvertito una gran calma dentro il casco, un senso di liberazione. Ringrazio Paolo Campinoti e il mio team. Non capivo perché non riuscivo a sfruttare la moto ma adesso... tutti questi dubbi sono alle spalle". Quasi si commuove, Johann Zarco, nelle dichiarazioni dopo la sua prima vittoria nella MotoGP.

Lucido e razionale è invece Francesco Bagnaia, che produce a Phillip Island un nuovo allungo in testa alla classifica generale, potenzialmente quello decisivo.

"Sono partito da subito in gestione, perchè sapevo che il degrado sarebbe stato alto e la media dietro sarebbe stata la scelta più logica. Sono stato calmo e tranquillo, sapevo che alla fine saremmo stati veloci. Le gomme avevano il venti per cento in più di consumo rispetto allo scorso anno. Siamo andati fortissimo quest'anno. Esser a posto qui è... astrale, molto difficile. Non si può spingere mai se vuoi tenerti qualche possibilità nel finale di gara. Sono stato lì ad aspettare, però ho fatto un paio di sorpassi proprio belli. Sapevo che Martin avrebbe azzardato la soft ma ventisette giri così non li fai. Dopo il via qualche dubbio mi è venuto. Poi ho visto che non andava via tanto e ho capito che avevamo fatto la scelta giusta. Ho cercato di stare vicino a Binder e Di Giannantonio, sapevo che nel finale saremmo arrivati su Martin, ho solo dovuto far respirare la gomma per un po'.

Da parte sua, Fabio Di Giannantonio festeggia il suo primo podio tra i grandi:

"Ora che iniziato a divertirmi, mi tolgono il giocattolo. Andavo forte ma Zarco aveva una trazione pazzesca, da paura... ma anche noi ce la siamo cavata bene. La mia miglior partenza della vita, credo. Dopo tutto è più facile. Ho cercato di rimanere costante e concentrato per tutta la gara. Quando sei davanti e ti giochi il podio si va in apnea. Oggi tutto il nostro lavoro ha pagato.Per passare Binder sono stato un po' aggressivo e ho mangiato la gomma, conveniva stare in scia, quindi ho fato così. Il passo era simile per tutti. Alla fine ho gestito ma... eravamo tutti lì al limite.La moto era a posto, ero veloce con tutte le gomme, possiamo fare bene anche nella Sprint. Il primo podio nell premier class lo dedico prima di tutto alla mia famiglia e subito dopo alla mia squadra".