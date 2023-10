Zarco down under: riecco la capriola per festeggiare le vittorie

Zarco infrange il tabù vittoria























































































1 di 45 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 45 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

A sette anni dall'ultima vittoria, in Moto2, Johann Zarco è tornato a esibirsi nella sua celebre capriola, ideata per festeggiare un successo. Lo ha fatto a bordo pista a Phillip Island, dove ha ottenuto il suo primo centro in MotoGP, e si è poi ripetuto anche nella pit-lane davanti ai ragazzi del team Pramac Racing.