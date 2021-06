Vinales in crisi, la Yamaha cambia il suo capo tecnico

MOTOGP

Chiuso il rapporto con Garcia Amoedo, torna Galbusera

Dopo aver vinto all'esordio il GP del Qatar, Maverick Vinales è piano piano piombato nell'anonimato, schiacciato dalla superiorità di Fabio Quartararo. Il francese ha sostituto Valentino Rossi nel team Yamaha ufficiale e il risultato è stato che lo spagnolo è sprofondato in una crisi difficile da risolvere. Per questo il team e il pilota hanno deciso di sostituire il capo tecnico Esteban Garcia Amoedo, che ha accettato di comune accordo. Il suo posto sarà preso da Silvano Galbusera, che fa così il suo rientro in squadra dal test team per provare a dare la scossa giusta a Vinales, aiutandolo a ritrovare il feeling con la sua M1.

“Esteban è entrato a far parte del nostro team nel 2019. Lui e Maverick avevano già lavorato insieme nel 2013 e quell’anno avevano vinto il Campionato del Mondo Moto3. Siamo molto grati a Esteban per la sua dedizione e passione durante il nostro tempo insieme, che ha portato Maverick a undici podi, tra cui quattro vittorie, tre secondi posti e quattro terzi posti. Dire ‘arrivederci’ a uno dei membri dell’equipaggio è sempre un’occasione triste, ma è stata una decisione reciproca basata su ciò che è meglio per entrambe le parti. Auguriamo a Esteban tutto il meglio per il futuro“, l'annuncio del team manager Massimo Meregalli.