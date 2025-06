Vinales brilla al Mugello davanti a Bagnaia e Marquez Sr.

Miglior tempo di Maverick Vinales con la KTM del team clienti Tech3 nella sessione di prequalifica del Gran Premio d'Italia. Lo spagnolo chiude il suo time attack in un minuto, 44 secondi e 634 millesimi, precedendo di 110 millesimi un ritrovato Francesco Bagnaia. Terzo e quarto tempo per Marc e Alex Marquez rispettivamente a 146 e 153 millesimi dalla vetta. Scivolato ad inizio turno e dolorante alla spalla sinistra, Fabio Quartararo risale in moto e chiude la top five a 311 millesimi da Vinales. Per il Diablo sublussazione e necessità di una risonanza magnetica in ospedale e Firenze.