 Valentino Rossi ottavo nell'ultimo turno di prove libere, Zarco domina con Ducati

GP EUROPA MOTOGP PROVE LIBERE 3

di

STEFANO GATTI

Ducati in cima alla classifica dei tempi del terzo turno di prove libere grazie a Johann Zarco (Team Esponsorama) che infligge 736 millesimi di secondo a Maverick Vinales ed un secondo e 64 millesimi a Takaaki Nakagami (Honda LCR). Quarto tempo per Francesco Bagnaia con la Ducati Pramac che non è invece scesa in pista con Jack Miller (già qualificato per il Q2 grazie ai tempi del venerdì). Buono il rientro di Valentino Rossi che fa segnare l'ottavo tempo davanti alle Suzuki di Rins e Mir. Solo diciannovesimo Fabio Quartararo.

Valentino Rossi si riappropria della sua M1 e mette a segno un buon ottavo tempo nel terzo turno di prove libere del Gran Premio d'Europa, caratterizzato da asfalto bagnato ad inizio inizio turno e poi solo umido nel finale. Condizioni estremamente variabili che hanno reso impossibile il miglioramento dei tempi rispetto alla seconda sessione del venerdì e indotto alla prudenza Jack Miller (mattatore dei novanta moinuti di prove di ieri) che non ha mai lasciato il proprio garage, esaltando invece Johann Zarco che ha stabilito il miglior tempo rifilando più di sette decimi a Maverick Vinales. Entrambi però (a causa dei tempi registrati ieri, appunto) inizieranno le loro qualifiche dal Q1 (come dovrà ovviamente fare Rossi). Comunque vada, lo spagnolo prenderà poi il via del GP dalla corsia box, visto che per la sua M1 la Yamaha ha dovuto procedere alla punzonatura del sesto motore. Un grosso guaio per le speranze iridate di Maverick, attualmente terzo della generale con 118 punti, diciannove meno di Joan Mir ma a sole cinque lunghezze da Fabio Quartataro. Il leader del Mondiale ed il suo più immediato inseguitore - come d'altra parte ieri - non hanno brillato. In particolare il francese, autore questa mattina del diciannovesimo tempo. Il catalano chiude la top ten della classifica dei tempi, subito dietro al compagno di squadra Alex Rins.

Non ha brillato nemmeno Franco Morbidelli (comunque direttamente ammesso al Q2 come tutti i candidati al titolo, a parte Vinales), ieri il più in forma del quartetto di piloti ai vertici della generale - l'italiano è quarto a quota 112 - e stamattina solo diciassettesimo: a separarlo dal compagno di squadra Quartararo solo Aleix Espargarò (direttamente in Q2 grazie al secondo tempo nelle FP2 di ieri). Battuto, lo spagnolo di Aprilia, dal neocompagno di squadra nel Team Gresini Lorenzo Savadori che, presa in mano ieri la moto italiana, stamattina ha ottenuto la tredicesima prestazione, subito dietro alla Ducati factory di Andrea Dovizioso. L'altra Rossa del team ufficiale (quella affidata a Danilo Petrucci), occupa invece la sedicesima posizione.