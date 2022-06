Vale Rossi: "La MotoGP non mi manca, ma sono ancora un pilota"

IL GRANDE EX

Il pesarese tra passato e futuro lancia un messaggio a Marquez: "Nel 2015 se non si fosse comportato male..."

Alla MotoGP manca più Rossi di quanto la MotoGP non manchi a Valentino. Almeno questo è il pensiero del nove volte campione del mondo a pochi mesi dal suo ritiro ufficiale dalle corse su due ruote. "Se potessi ancora lottare per la vittoria, mi piacerebbe ancora correre. Ma dal momento che non è più così, non mi manca. L'unica differenza è che ora le gare sono sulle quattro ruote. Io sono ancora un pilota", ha detto a L'Equipe in riferimento alla sua volontà di prendere parte alla 24 Ore di Le Mans.

Vedi anche Motogp Valentino Rossi corre nel metaverso con la sua VR46 Inevitabile parlare di due dei suoi grandi rivali in pista: Lorenzo e Marquez. "Jorge Lorenzo? Ho lasciato la Yamaha per causa sua, sono tornato quando lui era ancora lì. Ci piacevamo, ci arrabbiavamo, ci riconciliavamo. Eravamo una coppia di amanti piuttosto focosi...", ha scherzato. Sullo spagnolo della Honda: "Nel 2015, se Marquez non si fosse comportato male, avrei potuto lottare per il titolo fino all'ultima gara con Lorenzo".

Adesso il pilota da battere è Fabio Quartararo: "È in grado di usare i punti di forza della sua moto in frenata e in entrata di curva. Ha un talento incredibile e la sicurezza per sfruttare queste qualità".