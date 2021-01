Vale Rossi, Capodanno con i colori Petronas

Valentino Rossi ha battezzato il 2021 mostrandosi con i colori Petronas, la squadra Yamaha con cui continuerà la sua avventura in MotoGP. E non ha nascosto la soddisfazione. "Buon anno a tutti. Sono molto contento di unirmi al team Petronas Yamaha per il 2021, ho visto quello che la squadra ha fatto negli ultimi due anni e sono emozionato di scoprire quello che potremo fare insieme. Non vedo l'ora di lavorare con il team e scendere in pista".