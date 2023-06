Sprint Race MotoGP Olanda, Bezzecchi: "Moto da favola, in gara darò il massimo"

gp olanda

Prosegue il weekend perfetto dell'italiano che trionfa in Sprint ad Assen

© ansa 1 di 9 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Marco Bezzecchi è fin qui il re incontrastato di Assen, col dominio in libere, qualifiche e Sprint Race che fa sperare il meglio anche in vista del GP d'Olanda di domenica. Il pilota del team VR46 può quindi sorridere: "Mi sono sentito una favola sulla moto, sono partito bene e dopo aver perso due posizioni ho avuto un buon passo per recuperare. Mi sono divertito, spero che anche i tifosi si siano divertiti".

"Alla partenza ho pensato che facendo passare Pecco non l'avrei ripreso più, così ho sbagliato e mi sono fatto passare anche da Binder. Mi sono messo calmo, ho preso Bagnaia e ho fatto bagarre ma ero più veloce" le parole del vincitore della Sprint.

Poi ha aggiunto: "Questa pista mi piace, si adatta alla mia guida perché sono bravo nelle curve veloci. Dovevo migliorare il T1 e così ho fatto e sono contento, mi sono trovato bene sulla moto rispetto al Sachsenring e questo fa la differenza. Domani sarà difficile, è lunga il doppio e non so con che gomma la farò. Servirà un altro tipo di guida, darò il massimo per stare con Bagnaia".

QUARTARARO: "PIEDE FA MALE, SPERIAMO IN GP"

Terzo, anche grazie alla penalità inflitta a Binder, il pilota Yamaha Fabio Quartararo: "Sono molto contento, abbiamo fatto del nostro meglio perché il passo era buono e avevo margine. Speriamo domani nella gara lunga di fare una partenza migliore per potere lottare per il podio. È stato bello fare il passo con chi è davanti e non finire tanto lontano dal primo, ora dobbiamo fare una bella gara domani per fare un buon risultato. Piede? Mi fa male, speriamo che le vibrazioni dopo la metà gara non mi provochino ulteriore dolore".

ESPARGARO: "MOTIVATO E CONTENTO"

Giù dal podio Aleix Espargaro con la sua Aprilia: "Le Sprint sono difficili e serve anche un po' di fortuna. Ma sono contento perché ho chiuso un gap di 2 secondi col podio e ho girato forte. Sono contento e motivato per domani. La moto è competitiva, ma manca stabilità ed è un problema che ci limita. La moto è nervosa, ma stiamo lavorando per capire come muovere il peso per trovare l'equilibrio che ci manca".

BASTIANINI: "STANCO, MA CONTENTO"

Da 18° a ottavo, Enea Bastianini è soddisfatto per il lavoro fatto con la sua Ducati: "Con Marquez è stata una incomprensione e già mi ha chiesto scusa, sono contento del gesto. La gara è stata bella, purtroppo stamattina non è andata bene e sapevo che sarebbe stata difficile. Non ho mollato, abbiamo fatto step importanti e cominciamo a capire qualcosa sulla moto. Sono affaticato, ma contento. Sto tornando, piano piano".

MARQUEZ: "PIOVE SUL BAGNATO"

Soltanto 17° Marc Marquez, che dopo aver tamponato Bastianini in qualifica ha deciso di fare una gara più tranquilla: "Potrei stare meglio, ma siamo in piedi e non è poco. Serve riprendere fiducia con la moto, stamattina ero partito bene e poi in qualifica ho centrato Bastianini e mi dispiace perché piove sul bagnato. Domani è un altro giorno, un'altra gara e poi sarà vacanza. Non spingo perché ho dito e costola rotti, sono umano. Domani ci proviamo, sono partito bene. Moralmente sto ok, gli ultimi anni sono stati duri, ma ora serve lavorare e tenere duro perché tutto può cambiare da un giorno all'altro".