Rossi fissa l'asticella: "Tornare a lottare per la vittoria e per un buon piazzamento finale"

MOTOGP

Il nove volte iridato cerca il rilancio dopo la sua peggior stagione in MotoGP ma la vera "punta" del team malese è il vicecampione in carica Morbidelli.

L'allievo ha superato il maestro: stiamo naturalmente parlando della MotoGP 2020, chiusa da Franco Morbidelli nella scia del campione Joan Mir, mentre Valentino Rossi scivolava inesorabilmente nella pancia del gruppo. L'esperienza del "Dottore", suo nuovo compagno di box, potrebbe però essere l'arma in più nella candidatura del 26enne italobrasiliano al titolo di una Premier Class che - indipendentemente dai tempi del ritorno in sella di Marc Marquez - si prospetta incerta come l'anno scorso o... addirittura di più.

Valentino Rossi: "La mia storia nel team ufficiale Yamaha è stata... una lunga storia. Divisa in due parti, certo, ma alla fine è dal 2004 che sono con loro: una vita insieme! Non mi aspetto grandi cambiamenti: la moto è la stessa ed abbiamo l'appoggio completo della Casa. Però al tempo stesso si tratta di una nuova sfida e sono orgoglioso di entrare a far parte del Petronas Yamaha Sepang Racing Team. Questa è una squadra molto giovane ma nelle ultime due stagioni è stata molto competitiva. La M1 è la 'mia' moto: mi piace anche con questa nuova livrea, mi piacciono i colori del mio casco, la tuta, un po' tutto. I miei obiettivi per il 2021 sono essere competitivo, lottare per la vittoria e per le posizioni del podio e magari raggiungere una buona posizione nella classifica generale a fine stagione. Siamo concentratissimi sui nostri traguardi. Con Franco poi formiamo una coppia molto interessante, perché ci conosciamo molto bene. Ci alleniamo sempre insieme e siamo abituati a... sfidarci con ogni tipo di moto. Quest'anno lo faremo anche con la Yamaha. Siamo pronti!"

Franco Morbidelli: "Questo è il mio terzo anno nel team. La nostra YZR-M1 ha una livrea molto simile a quella delle due ultime stagioni ma anche diversa ed è questo che mi piace. Ciò che invece è completamente nuovo rispetto agli ultimi anni è il mio compagno di squadra: mi aspetto e spero che sarà una grande stagione per Valentino e per me. Il nostro rapporto è solido e impareremo molto lavorando insieme. Il mio obiettivo personale per il 2021 è migliorarmi come persona, come pilota e come sportivo. So che sarà difficile perché l'anno scorso siamo stati molto veloci, abbiamo fatto grandi gare ed ottenuto ottimi risultati. Nonostante ciò, devo provare a fare un altro passo avanti. Il mio obiettivo è migliorare anno dopo anno".