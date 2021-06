Rins torna in pista al Sachsenring dopo la frattura al polso

Alex Rins sarà di nuovo in pista nel weekend della MotoGP al Sachsenring. Dopo aver dovuto dare forfait nella gara di Barcellona a causa della frattura del radio destro per una caduta in bicicletta, lo spagnolo ha ricevuto l'ok da parte dei medici. "Mi sento abbastanza bene. Sento ancora un po' male quando muovo il polso, ma proverò a dare tutto", le parole del pilota Suzuki.