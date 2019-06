Riecco Pedrosa, finalmente in sella alla Ktm: "Ho dolore, ma sono felice"

12/06/2019

Prima volta per Dani Pedrosa in sella alla Ktm MotoGP. Il pilota spagnolo ha recuperato dalla rottura della clavicola e ha potuto così iniziare il suo nuovo lavoro di tester per la casa austriaca. Il test si è svolto a Brno tra il 5 e il 6 giugno e l'ex Honda ha diffuso solo ora le immagini in sella alla RC16. "Abbiamo percorso parecchi giri e ho ancora dolore, ma sono felice", le parole di Pedrosa che non saliva in moto dal 18 novembre scorso a Valencia in occasione della sua ultima gara con la Honda.