Quartararo: "Voglio risposte nei test di Misano. Fatti, non parole: c'è un mese di tempo"

Il pilota della Yamaha punta i piedi dopo l'ennesimo weekend a basso profilo di Silverstone

© Getty Images Il passaggio a vuoto o quasi nel Gran Premio d'Inghilterra (un solo punto nell'arco dell'intero weekend) ha lasciato il segno: Fabio Quartararo invia a mezzo stampa un vero e proprio ultimatum alla Yamaha. E lo fa... a mezzo stampa. In un'intervista rilasciata ad Autosport, il campione del mondo della MotoGP del 2021 fissa nei test di Misano di lunedì 11 settembre (all'indomani del GP) la deadline utile e necessaria per decidere del proprio futuro a lungo termine: un mese praticamente esatto e tre GP (Austria, Catalunya e San Marino appunto) per orientare le proprie scelte, puntando però soprattutto sui test romagnoli. Il prossimo anno intanto il Diablo (confermato ad inizio giugno) farà coppia con Alex Rins, ingaggiato dalla Casa di Iwata e annunciato all'inizio del mese. Lo spagnolo prende il posto di Franco Morbidelli, "storico" compagno di squadra di Quartararo, che attualmente lo... bracca nella classifica generale con 59 contro i 65 del nizzardo, entrambi alle porte della top ten (undicesimo e dodicesimo.

“Nel test di Misano voglio avere delle prove.. La Yamaha mi ha promesso - per tre anni - una serie di cose riportate in un documento di dieci pagine, di cui nove e mezzo non sono state rispettate. Quest'anno quel documento non l’ho voluto nemmeno vedere. Non sono le cose scritte a interessarmi, ma la moto di Misano. Che sarà, al novantacinque per cento, quella del 2024.. Yamaha è la priorità, è il marchio che mi ha portato in MotoGP.. So cosa voglio".