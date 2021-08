Qualifiche Stiria, Martìn: "Lotterò per il podio". Quartararo: "Ducati da paura"

MOTOGP STIRIA

Seconda pole stagionale per "Martìnator", che sogna in grande per la gara di domenica

Sognare non costa nulla, se parti davanti a tutti poi è ancora più semplice. A sperare in un podio, quello che potrebbe essere il secondo della sua stagione, è il poleman del GP di Stiria Jorge Martìn, che domenica partirà davanti a Bagnaia e Quartararo: "Mi piace tanto questa pista, ma non pensavo di poter fare questo tempo. Ho fatto un bel tempo da solo, me ne hanno cancellato uno e sapevo di poter avere margine". Stiria, una pole da "Martìnator" Getty Images

"Spero di lottare per il podio, dedico questa pole a mio nonno che è in ospedale. Spero possa risolversi tutto nel miglior modo possibile” le parole dello spagnolo.

Prima fila e terzo posto in griglia di partenza per il leader del mondiale Fabio Quartararo: “Ero al limite, sapevo fosse importante per noi stare avanti. Ho Ducati davanti e dietro, peccato per l’ultimo giro ma dobbiamo partire tranquilli perché stiamo bene. Sono contento della moto, ringrazio la squadra. Ho dato il massimo, il passo e buono ma dobbiamo sistemare qualcosa sul bagnato. La Ducati sul rettilineo è davvero forte, quando te la trovi davanti fa paura”.