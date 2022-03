Qualifiche Qatar, Martìn: "Voglio il gradino più alto". Marquez: "Passo buono"

motogp qatar

Il pilota del team Pramac punta al successo, Marquez punta forte sul motore della sua Honda

Seconda pole consecutiva in Qatar per la Ducati Pramac di Jorge Martìn che vuole conquistare il primo successo stagionale al primo appuntamento del Motomondiale del 2022: "Siamo candidati per il podio ma punto ancora un po' piu' in alto. Sono contento per un'altra pole per il team. Speriamo di fare bene domani, dobbiamo trovare qualche cosa nell'elettronica e migliorare passo dopo passo". Losail, Martìnator agguanta la prima pole Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

Soddisfatto anche Marc Marquez, che partirà in prima fila alla terza casella in griglia: "Sono contento di questa prima fila, ho cercato il giro con Pecco di riferimento ma anche in FP4 il tempo e il passo era buono. La gara sarà in gruppo e dobbiamo capire cosa faranno gli altri. Domani sarà importante fare bene".