Qualifiche Qatar, Bastianini euforico: "Gresini sarebbe orgoglioso, lavoro incredibile"

MOTOGP QATAR

Il pilota romagnolo al settimo cielo per aver conquista per la prima volta la prima fila in MotoGP

La prima volta in prima fila in MotoGP non si scorda mai e quella di Enea Bastianini in sella alla Ducati del team Gresini ha un sapore dolcissimo. In Qatar, alla prima stagionale, la "Bestia" partirà dalla seconda casella in griglia e il suo pensiero non può non andare al compianto Fausto Gresini: "Possiamo solo essere contenti, di questo risultato, ora avanti step by step. Penso che Fausto sarebbe felicissimo di questo risultato". Losail, Martìnator agguanta la prima pole Getty Images

"Sono contentissimo, abbiamo iniziato molto bene e sul ritmo siamo molto veloci. Peccato per l'ultimo settore, ho sbagliato la penultima curva e potevo essere in pole - ha commentato Bastianini-. È un risultato incredibile, abbiamo lavorato tanto in inverno e nei test per migliorarci nel time attack. Quando sei secondo pensi sempre che potevi fare meglio per arrivare primo, ma va bene così e pensiamo a domani per fare una bella gara perché tutti sono veloci, ma siamo veloci anche noi. Non so come dovrò gestirla, è la prima volta che parto avanti e non sono abituato, ma credo che ci divertiremo".

Solo 12° posto in griglia per Franco Morbidelli in sella alla sua Yamaha: "È stata una giornata difficile. Purtroppo abbiamo visto che gli altri hanno davvero un buon potenziale in qualifica. Abbiamo cercato di fare del nostro meglio, eravamo vicini al nostro massimo, ma ci sono ancora alcune aree su cui possiamo lavorare per dare il nostro 110%, diciamo. Cercheremo di migliorare per domani. Il ritmo non è così male. La posizione di partenza non è eccezionale, ma vediamo. C'è ancora una sessione di riscaldamento e una gara da fare".

Amaro in bocca per Andrea Dovizioso, che partirà 20°: "“Sono deluso perché oggi ho perso completamente il feeling con la moto e anche per quello che riguarda le condizioni della pista. Il vento era abbastanza forte, al contrario di ieri, solo che questo fa la differenza. Stavo perdendo completamente il feeling, non riuscivo a essere costante. Dopo tutte le cose positive che avevo trovato ieri, oggi non ho potuto mantenere o migliorare la mia posizione con la moto. Domani la pista potrebbe trovarsi in una condizione totalmente diversa e magari potrò tornare alle sensazioni di ieri, con il giusto feeling. Partire 20° è molto brutto perché tutti dovrebbero gestire le gomme. Scattare dal fondo non è la situazione migliore”.