Qualifiche MotoGP, Martìn: "Pole difficile". Marquez: "Voglio il podio"

Prima fila che parla spagnolo a Valencia, con Martinator davanti all'otto volte iridato che vuole lottare per il podio

Il sabato di qualifiche MotoGP porta ancora una volta la firma di Jorge Martìn che a Valencia centra la terza pole consecutiva della sua stagione. Per il pilota del team Ducati Prima Pramac un risultato inatteso visto il weekend iniziato con difficoltà: "Oggi è stata la pole più difficile della stagione, in FP4 mi ero trovato bene con le gomme. Ho fatto fatica col time attack in FP3, volevo e potevo migliorarmi. Terza pole di fila, sono molto contento e spero di riuscire a mettere tutto insieme per domani per trovare un buon risultato".

MARQUEZ: "VOGLIO IL PODIO"

Ad accompagnare Martìnator in prima fila ci sarà un altro spagnolo, quel Marc Marquez che vuole lottare per il podio e per un successo che manca dal 2021: "Ho rischiato tanto ed è stato uno di quei giri nei quali non ti importa niente di quello che ti può succedere. Ho fatto un giro nel quale ho pensato 'se cado cado, se no vado' e ho preso il giro. Domani vorrei centrare il podio, sono sempre stato onesto e so che è difficile, ma domani spero di salire sul podio".

MILLER: "FIDUCIOSO PER DOMANI"

Terza casella in griglia di partenza per Jack Miller, alla sua ultima gara in Ducati prima del passaggio in KTM: "Ho fatto un bel giro di preparazione e volevo spingere e sono caduto, non volevo chiudere così le qualifiche ma è comunque bello essere in prima fila alla mia ultima con Ducati. Mi sento bene, il passo è buono e mi sento fiducioso in vista della gara di domani. È stata una bella giornata, mi sono divertito a guidare questa moto".