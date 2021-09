Qualifiche Misano, Bagnaia: "Moto perfetta, qui tanti stimoli. Per la gara...". Rossi: "Giornata difficile"

MOTOGP SAN MARINO

Il pilota Ducati è carico e vuole fare bis nel GP di San Marino dopo il successo ottenuto domenica scorsa ad Aragon.

Cambia la pista, ma non la voglia di fare bene di Francesco Bagnaia che bissa le giornate dei record di Aragon arrivando a Misano per battere il primato che era di Vinales. Pole e applausi per Pecco, soddisfatto di partire dalla prima fila nel GP di casa: "Sono molto contento, è sempre bello partire in pole. Il mio team sta facendo tutto alla perfezione, siamo partiti con poca benzina e sono arrivato per un pelo". Bagnaia, altra pole da record Getty Images

"Stiamo lavorando benissimo, da Aragon mi trovo benissimo e non stiamo toccando nulla nella moto. E' tutto perfetto, nella pista di casa c'è uno stimolo speciale ed è bello. Sono partito il prima possibile perché sapevo che ci sarebbe stato il rischio della pioggia, poi avere più moto davanti a Quartararo è meglio. Ho spinto subito nell'out lap ed è stata la chiave per prendere questo tempo. Siamo pronti in tutte le condizioni, preferisco l'asciutto ma siamo forti e possiamo fare bene. Misano è una pista tecnica e dura" ha detto il pilota piemontese.

Delusione per Valentino Rossi: "Oggi è stata una giornata difficile soprattutto per le due cadute. Il mio passo era leggermente migliore e nelle FP4 ho avuto un buon passo ed ero ottimista per la Q1. Con la gomma hard anteriore non è stato facile guidare, ha più potenziale in frenata, ma nelle curve a sinistra non aveva tanto grip e sono caduto ancora. Partirò molto indietro, cercherò di partire bene e di fare una gara decente".

Ultima fila per Andrea Dovizioso e la sua nuova Yamaha Petronas, ma per il forlivese ci sono tanti spunti positivi: "E’ stato bello stamattina sentirmi meglio in moto, giorno dopo giorno so che andrà sempre così. Oggi ho spinto un po’ di più e sono stato in grado di avvicinarmi, che poi era il mio obiettivo. Qui voglio raccogliere dei feedback che mi serviranno per preparare al meglio i test di martedì e mercoledì. Sto raccogliendo quante più informazioni mi è possibile in questo fine settimana. Oggi mi sono sentito un po’ più a mio agio con la mia posizione in sella ed ho potuto fare di più, anche se ancora non mi sento totalmente a mio agio in moto. Ma è del tutto normale, ci vuole tempo".