Qualifiche GP Spagna, Quartararo: "Bagnaia fenomeno, sarà divertente". Espargarò: "Passo c'è, vediamo per la gara"

In 1:36.170 Francesco Bagnaia ha conquistato pole e record della pista a Jerez nel GP di Spagna, rubando la scena a tutti i piloti in pista. In prima fila insieme a lui partirà anche l'iridato Fabio Quartararo, che oltre a complimentarsi con il ducatista promette battaglia: "La sfida per la pole non è stata proprio una sfida, Bagnaia ha fatto un giro incredibile da fenomeno e non so come abbia fatto. Domani sarà importante essere concentrati".

Jerez, Bagnaia torna in pole





































