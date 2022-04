Qualifiche Austin, Bagnaia: "Vale come una pole". Bastianini: "Peccato per la caduta"

MOTOGP AMERICHE

Il pilota piemontese torna a sorridere dopo l'avvio di stagione in salita in sella alla sua Ducati

Dopo un periodo no arriva finalmente una nota positiva per Francesco Bagnaia, che prosegue sull'onda dell'entusiasmo della rimonta argentina per strappare la prima fila nel GP delle Americhe. Terza casella in griglia di partenza per il pilota Ducati, una prima fila che però sa di pole: "Vale quasi come una pole dopo il periodo che ho passato, l'anno scorso spingevo sin da subito e invece quest'anno ho avuto tanti problemi. Avevamo del potenziale ma non riuscivo a dimostrarlo". Getty Images

"Sono molto contento, non è stato un periodo facile perché ho faticato nei time attack. Ho fatto tanti passi in avanti, in FP4 ho fatto un tempo super con la gomma usata e sono rimasto sorpreso. Guidare così è molto bello, sono entrato ed ero da solo come piace a me e lavorare così in maniera tranquilla ci aiuta molto" le parole di Pecco al parco chiuso.

Quinta casella in griglia e seconda fila per Enea Bastianini: "Sono contento della giornata, abbiamo fatto un altro passo in avanti rispetto a ieri sono però meno contento della qualifica, visto che sono caduto nel mio primo giro lanciato. Purtroppo sono caduto, ma rimanendo abbracciato alla moto sono riuscito a risalire in sella piuttosto in fretta e comunque ho messo lì un tempo. Dopo il cambio gomme sono rientrato, ma Marquez mi ha un po’ rotto le scatole. Forse era un po’ in difficoltà, l’errore dopo comunque lo ho fatto io, lui non c’entra nulla: l’ho persa alla curva 2 e purtroppo non avevo un altro giro a disposizione".