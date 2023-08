Prove 2: super tempo di Espargarò-Aprilia a Silverstone, Martin e Binder inseguono

GP INGHILTERRA

È dello spagnolo del team ufficiale Aprilia il miglior tempo nel turno di prove che decide i piloti che accedono direttamente alla fase-due delle qualifiche

© Getty Images Aleix Espargarò davanti a tutti nel secondo turno di prove del Gran Premio d'Inghilterra. In sella alla Aprilia factory, lo spagnolo prova a rilanciarsi e stacca la miglior prestazione di giornata con il tempo di un minuto, 58 secondi e 183 millesimi che - proprio all'ultimo secondo del turno - gli permette di infliggere un distacco di 671 millesimi alla Ducati Prima Pramac di Jorge Martin e 715 alla KTM factory di Brad Binder. Dopo una scivolata ad inizio turno, Maverick Vinales conferma la predilezione di Aprilia per il tracciato di Silverstone ed è quarto a 721 millesimi dal connazionale e compagno di squadra. Johann Zarco chiude la top five davanti a Francesco Bagnaia (+0.790) e a Marco Bezzecchi (+0.835), quest'ultimo disarcionato dalla Ducati VR46 proprio al momento del time attack finale. Nella top ten dei piloti che accedono direttamente al Q2 anche Jack Miller (KTM), Luca Marini con la seconda Demosedici by VR 46 e Alex Marquez con la Ducati Gresini.

Restano fuori - o meglio sono chiamati a prendere la rincorsa dal Q1 - le due Yamaha Monster di Fabio Quartararo e Franco Morbidelli (undicesimo e dodicesimo tempo), Marc Marquez che non va oltre il tredicesimo (a un secondo e 272 millesimi, uno in più di Morbidelli...) e anche Enea Bastianini con la seconda Ducati Lenovo, alla fine solo quindicesimo, ad un secondo e mezzo dalla vetta: lontano dal vertice ma anche (ancora) l'ombra del pilota che ha stupito tutti nelle sue prime due stagioni in premier class. Quanto a Marquez, l'ex cannibale è protagonista (si fa per dire) di un turno titubante e discontinuo, segnalando una condizione che a molti è sembrata molto lontana da quella ideale. Non sarà facile nemmeno per un otto volte campione del mondo come lui risalire la classifica e provare a garantirsi una posizione nobile nelle prime due file dello schieramento di partenza della nona tappa stagionale. A meno che le qualifiche non vadano in scena (come sembra) sull'asfalto bagnato, favorendo una guida più dolce e la sensibilità dei campioni, fattori che potrebbero rilanciare le chances di Marc e non solo delle sue.

Tornando nei quartieri alti, Aprilia ha tra le mani la possibilità di dare una svolta positiva ad un Mondiale fin qui al di sotto delle attese, mentre Bagnaia deve guardarsi dalla voglia di Martin e Bezzechi di accorciare il divario dal leader, che ammonta rispettivamente a trentacinque e trentasei punti. Per l'italiano anche la necessità di mettersi alle spalle l'highside dei minuti finali e in particolare il pesante impatto con l'asfalto di Silverstone.