Prove 2 Assen: Bezzecchi brilla ancora, rimonta Bagnaia. Marquez, incubo senza fine

PROVE 2

Il pilota romagnolo chiude al comando il secondo e ultimo turno di prove del venerdì sullo storico circuito olandese

© Getty Images Marco Bezzecchi chiude imbattuto la prima giornata di prove del GP d'Olanda e guida la classifica "combined" con 130 millesimi di vantaggio sul lanciatissimo Jorge Martin e 155 sulla KTM factory di Jack Miller. Due decimi tondi tondi il ritardo di Francesco Bagnaia che comunque rimedia alla partenza falsa della mattina e si riporta ai vertici. A chiudere la top five Maverick Vinales con la Aprilia (+0.245). Accedono direttamente alla fase calda delle qualifiche del sabato anche Fabio Quartararo, Aleix Espargarò, Brd Binder, Luca Marini e Alex Marquez. Resta fuori il fratello di quest'ultimo Marc, vittima dell'ennesima scivolata di un momento-no che non sembra non finire più.

L'ex Cannibale spagnolo rovina a terra menter cerca di portare la limite la sua RC213V e chiude solo diciannovesimo della classifica che tiene conto dei tempi dei due turni di prove dle venerdì di Assen, davanti ai soli Salvadori, Bradl, Lecuona e Folger: tre Honda insomma nelle ultime cinque casella del ranking.

All'altro capo della classifica dei tempi, Bezzecchi conferma la sua predilezione per la pista sulla quale un anno fa aveva conquistato il primo podio nella sua ancora breve ma già brillante carriera nella premier class. Il suo diretto rivale nel ruolo di... anti-Bagnaia (lo spagnolo Martin) non molla per la presa e chiude secondo con un ritardo di soli 130 millesimi. Ingarbugliato nella ricerca dell'equilbrio della sua GP23, il campione in carica risale in scioltezza la china ed è lì in agguato per la caccia alla pole position e per i punti della Sprint Race.