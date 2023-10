Phillip Island, cambio di programma: Sprint posticipata alla domenica, GP classico al sabato

© Getty Images

"Il programma del Gran Premio MotoGP Guru by Gryfyn d’Australia è stato aggiornato a causa del maltempo previsto per domenica 22 ottobre. La decisione è stata presa per garantire uno spettacolo migliore e il più sicuro possibile a tutti i piloti e agli spettatori accorsi a Phillip Island in questo fine settimana. La gara del Gran Premio della MotoGP si svolgerà sabato 21 ottobre alle 15:10 ora locale (le 06.10 italiane). La Tissot Sprint inizierà alle ore 14.00 (le 05.00 in Italia) di domenica 22 ottobre, tempo permettendo". Con questo comunicato, l'Organizzatore del Mondiale ha spiegato l'inversione del programma di gare del GP d'Australia (e l'eventuale cancellazione della gara corta) per quanto riguarda la premier class, rimandando eventuali cambiamenti nelle due classi più piccole. La ragione della modifica è da ricercarsi nell'allarme meteo in vigore per la giornata di domenica 22 ottobre, con previsione di forti piogge e soprattutto raffiche di vento. Le prove ufficiali della MotoGP restano in programma dalle 01.50 alle 02.30 della notte italiana tra venerdì e sabato. Il GP full distance si disputerà sulla distanza di 27 giri, quello Sprint sulla distanza di 13 giri. Tempo permettendo, appunto. Con la possibilità, sembra al momento di capire, di cancellare "in toto" il GP 'Australia di Moto2 e Moto3.