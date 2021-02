Petrucci si veste d'arancione: "Ringiovanito: in Ktm al momento giusto"

Danilo Petrucci tutto arancione. "Primo giorno" per l'italiano da pilota Ktm che ha svelato la nuova RC16 del team Tech3: "Qui mi hanno messo da subito nelle migliori condizioni, mi hanno detto "Se sei sorridente sei anche veloce" e hanno curato molto l'aspetto umano". Per l'ex ducatista una nuova sfida: "Quando ho firmato con la Ktm mi aspettavo di stare nel team Tech3 perché vedevo i passi avanti di Oliveira verso il team ufficiale e lo stesso per Binder. L'unica cosa che mi interessava è che la dotazione tecnica fosse identica per tutti e me lo hanno garantito: abbiamo tutti lo stesso livello di moto e un identico supporto e si è visto che nel 2020 il team Tech3 è stato capace di vincere due gare contro la sola del team ufficiale, quindi sono tranquillo. Non vedo alcun limite alle mie ambizioni legato al fatto di stare in un team satellite".