Pedrotti passeggera di Iannone: adrenalina a due ruote

Da Drive UP all'Aprilia. Dalle quattro alle due ruote, ma sempre a tutta velocità. Giornata speciale per Barbara Pedrotti a Misano che è stata passeggera di Andrea Iannone in occasione dell'Aprilia All Stars. Adrenalina allo stato puro in sella RSV4 per le curve del tracciato intitolato a Marco Simoncelli. "Fantastico", la prima reazione della presentatrice trentina dopo aver tolto il casco.