Niente test di Jerez per Quartararo dopo il "calvario" del GP di Spagna: intervento chirurgico in vista?

Sospetta sindrome compartimentale al braccio destro per Fabio Quartararo. Il pilota del team Monster Energy Yamaha non è presente alla giornata di test post-GP di Jerez de la Frontera (affidati a Maverick Vinales) ed è rientrato in Francia per sottoporsi a risonanza magnetica e ad altri accertamenti clinici per valutare il da farsi in vista dei prossimi appuntamenti della MotoGP tra due domeniche nel "suo" GP di casa a Le Mans e poi a fine mese al Mugello.