MotoGP Olanda, Vinales: "Una liberazione, finalmente!"

30/06/2019

Esplode la gioia di Maverick Vinales , dopo il trionfo nel GP d'Olanda: "Finalmente! Ho fatto una gara al 100% andando forte dal primo all'ultimo giro, era il giorno giusto per spingere e vincere. Incredibile riportare la Yamaha alla vittoria, sono felicissimo per me e per tutto il team, che ha lavorato duro. La moto si muoveva tanto e non era facile da guidare, ma io ce l'ho messa tutta e ho lottato. Poi quando ho fatto il vuoto su Marc è stato un po' più semplice, ho potuto guidare un po' più 'smooth'. Sachsenring? Battere Marc lì è difficilissimo, ma forse arriviamo in una condizione migliore dell'anno scorso. Vediamo, non si sa mai".

Pienamente soddisfatto del suo risultato Marc Marquez: "La soft al posteriore è stata la scelta giusta, con la hard non so cosa sarebbe successo. So che è sembrata una scelta azzardata, ma io ero sereno e sapevo che potevo fare 20 giri tranquillamente. Poi alla fine ho visto che non potevo prendere Maverick e mi sono accontentato, perché lui è lontano in classifica e Dovi era quarto. È stato un weekend difficile, ma questo risultato è come una vittoria. Non c'erano chance di trionfare, lui faceva paura soprattutto al T3 e andava due decimi più forte".



Gioia anche per Fabio Quartararo: "Contento di aver fatto un altro podio, anche se a metà gara già il braccio mi faceva molto male. Oggi ho dato tutto soprattutto in avvio, perché volevo stare in lotta in un gruppo più piccolo. Faccio sempre più esperienza gara dopo gara e questo è l'importante. Senza il dolore potevo sicuramente fare meglio, questa pista è la più diffiicle di tutta se hai male a un braccio".