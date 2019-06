MotoGP Olanda, Quartararo ancora in pole position

29/06/2019 di DANIELE PEZZINI

Fabio Quartararo domina le qualifiche del GP d'Olanda e conquista la sua terza pole position stagionale. Il francese della Yamaha Petronas ha chiuso con un mostruoso 1'32''057 , tenendosi dietro la M1 ufficiale di Vinales e la Suzuki di Rins , che partiranno con lui in prima fila. In seconda il leader del campionato Marquez , mentre sono crollati Dovizioso e Rossi : 11° il pilota Ducati, addirittura 14° il Dottore, che non ha superato il Q1.

E sono tre. Il rookie classe '99 non smette di volare e per la terza volta in questa straordinaria stagione d'esordio si toglie la soddisfazione di mettere tutti in riga, con una M1 clienti che si conferma straordinariamente efficace, specialmente nelle sue mani. Vinales è stato l'unico in grado di tenere il suo ritmo indiavolato in qualifica, beccandosi comunque un decimo e mezzo a fine Q2. Il catalano può comunque ritenersi soddisfatto, visto il buonissimo passo messo in mostra nelle libere. Stesso discorso per Rins, che ha avuto il merito di conquistare la prima fila passando dal Q1 (nonostante il + 0''441 accusato sul traguardo).





Altissimi distacchi degli altri big, a cominciare da Marc Marquez: lo spagnolo della Honda ha chiuso col 4° crono (+ 0''714), tenendosi dietro l'altra Suzuki di Mir (+ 1''068) e la Honda LCR di Crutchlow (+ 1''211). Un risultato tutto sommato accettabile per il 93, che è forte dei 37 punti di vantaggio su Dovizioso in classifica iridata e che si è tenuto dietro entrambe le Ducati ufficiali.



È stato un sabato pomeriggio totalmente da dimenticare anche per Valentino Rossi: il Dottore non è riuscito ad aggiustare quel T4 che lo aveva fatto soffrire per tutto il fine settimana e per la quarta volta in otto GP la sua Yamaha non ha superato il taglio del Q1. Sarà dunque costretto a inseguire dalla quinta fila quel successo che gli manca ormai da due anni esatti e che sembra ormai diventato quasi un'utopia. A fargli compagnia ci sarà la Ducati Pramac di Bagnaia (13° tempo), mentre dopo un avvio di weekend molto promettente è crollato anche Andrea Iannone con l'Aprilia: il pilota abruzzese scatterà dall'ultima fila, in ventesima posizione.

Deludenti le prestazioni delle due Desmosedici:partirà in terza fila, dopo aver chiuso con il 7° tempo a + 1''265, mentrescatterà in quarta (11° a + 1''675). Entrambi hanno confermato parecchie difficoltà sul giro secco, anche se indicazioni più confortanti erano arrivate sul ritmo gara nel corso delle libere. Tra i due vicini di box si sono inseriticon la Honda LCR,con l'altra Yamaha Petronas econ la prima Ducati Pramac, rispettivamente 8°, 9° e 10°.