A quarant'anni Rossi continua a divertirsi, alla faccia degli haters

31/03/2019

Appurato che Marc Marquez, anni 26, ha corso in una categoria a parte, dobbiamo rendere conto di Valentino Rossi, anni 40, che ha vinto nella categoria degli altri. La minoranza degli odiatori professionali si limita ad aggiungere una X al digiuno dalle vittorie. Chi è un pochino più intelligente comprende che con i soldi che ha messo da parte e un’azienda – la VR46 – che viaggia bene, il quarantenne in questione si sarebbe potuto accontentare del terzo posto, senza dover affrontare rischi aggiuntivi. Invece no. Valentino Rossi, nonostante l’età, nonostante i soldi messi da parte, nonostante un’azienda che funziona, ha preso sul serio il confronto con Dovizioso e ha messo in pista un sorpasso da paura. Il tutto mentre giovanotti dietro di lui si stendevano o arrancavano.