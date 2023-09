MotoGP, Lorenzo: "Rossi da sempre un rivale, vorrei sfidarlo nella 24 Ore di Le Mans"

© Getty Images

Dalle moto alle auto, ma sempre con la stessa voglia di competere. Jorge Lorenzo, che nel weekend correrà a Monza per la quarta tappa della Porsche Carrera Cup Italia, sogna di poter sfidare Valentino Rossi anche sulle 4 ruote, dopo i leggendari duelli in MotoGP: "È sempre stato un grande avversario per me - ha spiegato in un'intervista telefonica con l'Ansa -. Competere contro di lui anche sulle 4 ruote sarebbe una sfida interessante. Fino a ora non c'è stata occasione, ma se dovessi scegliere una competizione in cui mi piacerebbe gareggiare contro di lui credo che sarebbe la 24 Ore Le Mans. Per entrambi poter scendere su quella pista rappresenterebbe un grande traguardo".