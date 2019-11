MotoGP Valencia, Dovizioso: "Buon finale di stagione, ma Marquez..."

GLI ITALIANI

Prova a fare un bilancio della sua stagione Andrea Dovizioso, che ha chiuso al 2° posto per il terzo anno di fila, anche se con un distacco davvero pesante dalla vetta: "Tutto sommato sono contento della velocità che abbiamo avuto in gara - ha detto il forlivese - Il nostro passo era molto costante e alla fine il distacco da Marquez è stato contenuto. Ho provato a raggiungere Miller per il terzo posto, ma lui ha guidato molto bene ed era più veloce di me in alcuni punti, per cui si è meritato il podio. Sono soddisfatto di come abbiamo terminato la stagione perché sia a Sepang che qui a Valencia siamo stati veloci. Confermiamo un solido secondo posto, purtroppo con un distacco in classifica molto importante da Marquez ma anche con un largo vantaggio sul terzo classificato, nonostante i due zeri di Barcellona e Silverstone in cui non abbiamo avuto colpe"

Un po' di frustrazione invece per Danilo Petrucci, che ha chiuso con una caduta una stagione nel complesso poco brillante, fatta eccezione per la splendida vittoria del Mugello: "Davvero peccato, perché era una gara importante per la squadra - ha detto il ternano - In partenza purtroppo non mi è entrato il launch control per cui ho perso molte posizioni al via. Nei giri successivi stavo recuperando e il mio passo era davvero buono, ma purtroppo dopo aver superato Rossi sono caduto senza capirne la ragione. Mi dispiace molto aver finito il campionato così, ma questa resta comunque la stagione migliore della mia carriera in MotoGP: so di dover migliorare ancora in diversi aspetti e adesso non vedo l’ora che ricominci la nuova stagione".