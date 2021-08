MotoGP, tributo speciale per Rossi: sul cielo di Spielberg un "Danke" per il Dottore

L'ultima volta al Red Bull Ring di Valentino Rossi non poteva passare inosservata per il popolo austriaco. Ecco allora che al termine di una gara pazza che ha visto il "Dottore" chiudere in ottava posizione, sul cielo di Spielberg è sventolato un tricolore col volto di Rossi e un "Danke" che ha omaggiato la carriera del pilota italiano nove volte iridato, che a fine stagione si ritirerà dal mondo della MotoGP.