MotoGP Thailandia, Rossi: "Dalla terza fila sarà dura..."

Valentino Rossi non si nasconde e ammette che quella di domenica a Buriram non sarà certo una gara semplice per lui: "La caduta in qualifica è stata davvero un peccato, perché il mio ritmo in FP4 era abbastanza buono. L'ideale sarebbe stato partire nelle prime due file, mentre risalire dalla terza è sempre abbastanza complicato. Ho commesso un errore e sono andato largo alla curva 5. La gara? C'è da lavorare sicuramente, perché Marquez, Quartararo e Vinales hanno un passo migliore. Su questa pista teoricamente si sorpassa molto in rettilineo, ma noi paghiamo in termini di motore e quindi sarà più complicato. In ogni caso sarà una bella lotta, c'è un gruppo di piloti molto competitivo, anche se i primi tre sembrano averne di più".

Vale ha poi parlato del momento suo, della Yamaha e del giovanissimo compagno di marca: "Per quanto mi riguarda ho fatto progressi con la moto, la sento bene e abbiamo guadagnato in accelerazione, però altri riescono a far degradare meno la gomma posteriore. I risultati di Fabio? Non mi aspettavo che sarebbe stato così veloce al suo primo anno. Lo si poteva forse intuire, perché a 15 anni faceva già cose spettacolari. Però nessuno avrebbe potuto pensare che sarebbe stato così costante e che avrebbe commesso così pochi errori".

Soddisfatto uno degli "allievi" di Valentino, Franco Morbidelli, che si è preso una bella quarta casella di partenza con la sua Yamaha Petronas: "Sono felice del risultato perché l'obiettivo era entrare nelle prime due file e lo abbiamo centrato - ha detto il pilota romano - Sono anche soddisfatto del passo, quindi il warmup servirà solo ad aggiustare alcune piccole cose. Siamo stati veloci sia sull'asciutto sia sul bagnato, mi sento fiducioso in entrambe le condizioni. Come sempre proverò a lottare per il podio, ma forse ci manca ancora qualcosina. Se riusciremo a migliorare ancora nelle aree che abbiamo identificato potremo agguantarlo".

Pensa positivo anche Andrea Dovizioso, a cui servirà un'impresa per rimontare dalla terza fila e provare a rimandare la festa iridata di Marquez: "Il mio feeling con la moto è decisamente migliorato rispetto a ieri e siamo abbastanza veloci con le gomme usate, per cui ho delle buone sensazioni per la gara - ha detto il forlivese della Ducati - Purtroppo non siamo riusciti a sfruttare bene le gomme nuove in qualifica e quindi partirò dalla terza fila. Però con una buona partenza penso di poter fare una bella gara, perché sarà un GP lungo e siamo in tanti ad avere un passo simile. Decideremo la nostra strategia durante la gara, ma abbiamo lavorato bene e sono fiducioso".

Segnali di crescita anche per Petrucci, reduce da un periodo piuttosto complicato: "Finalmente ho fatto una buona qualifica, nonostante il meteo di questa mattina ci abbia messo un po’ in difficoltà - ha spiegato il ternano - Siamo dovuti passare dalla Q1, ma mi sono difeso bene e insieme alla squadra abbiamo fatto un buon lavoro. Come avevo detto venerdì, abbiamo capito la direzione giusta in cui lavorare e quindi sono tornato nelle posizioni in griglia che volevo. Sono molto contento perché vedo che le cose stanno ricominciando a funzionare: voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno aiutato, sia nel reparto corse a Bologna che nella mia squadra, e domani voglio concludere con un bel risultato il buon lavoro che abbiamo fatto oggi".

Continua la lotta per tornare nelle posizioni che contano per Andrea Iannone e per la sua Aprilia: "Abbiamo un bel potenziale nelle parti più guidate del circuito - ha detto il pilota abruzzese, solo 16° in qualifica - Ho guidato alle spalle di altri piloti e sono stato in grado di tenere il loro ritmo. In ogni caso non posso essere totalmente soddisfatto, perché perdiamo ancora molto nei primi due settori, quelli più veloci, e questo mi impedisce di migliorare. Io sto dando tutto, sono a completa disposizione del team e viceversa. La moto è cresciuta dall'inizio della stagione e ora si vede, ma nulla si può risolvere da un giorno all'altro. La gara non sarà semplice, ma daremo tutto in pista".