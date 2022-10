MotoGP Thailandia, diluvio su Buriram: partenza posticipata

© Getty Images

La partenza della MotoGP in Thailandia è stata posticipata alle 10.55 a causa del violento acquazzone che si è abbattuto su Buriram. Dopo aver fermato la gara di Moto2, vinta da Tony Arbolino, la direzione di gara ha infatti deciso di posticipare la partenza della top class per le condizioni meteo avverse che avrebbero reso poco sicura la corsa in pista.