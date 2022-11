MotoGP, test Valencia: Marini il più veloce, Bagnaia prova la nuova Ducati

TEST MOTOGP

Esordio con caduta (senza conseguenze) per Bastianini con la Ducati ufficiale

MotoGP, a Valencia i primi test per il 2023





























Nell'unica giornata di test riservati alla MotoGP è Luca Marini a firmare la prestazione più veloce. Il pilota della Mooney VR46 chiude con il tempo di 1:30.032. Alle sue spalle l'Aprilia di Maverick Viñales (+0.225). Molto bene Marco Bezzecchi, compagno di team di Marini, che chiude con il terzo tempo (Mooney VR46, +0.230). Il fresco campione del mondo Francesco 'Pecco' Bagnaia ha provato la nuova Ducati, per Enea Bastianini esordio da pilota del team ufficiale con caduta senza conseguenze.

"Giornata particolare, siamo partiti bene ma poi il treno di gomme nuove nel pomeriggio ci ha mandato fuori strada - ha detto Bagnaia, che ha chiuso con il 12° tempo - Nell'ultimo run ho cambiato gomme e tutto è tornato alla normalitaà. Abbiamo provato questo primo prototipo per il prossimo anno che mi ha dato sensazioni positive. Rispetto all'anno scorso questa è un'evoluzione, non una rivoluzione ed è un qualcosa di migliorativo. Non abbiamo fatto time attack, non ci serviva. Con la media mi sono trovato bene. La nuova carena? È un passo in avanti, bisognerà vedere perché copre meno e in rettilineo senti più aria".

Dopo il weekend del GP di Valencia, che ha incoronato campione del mondo Francesco Bagnaia, i piloti sono scesi in pista nell’unica giornata di test sul tracciato intitolato a Ricardo Tormo. I grandi protagonisti della giornata sono Luca Marini e Marco Bezzecchi: il duo italiano, del team Mooney VR46, svetta in pista con la moto del 2022 e chiude rispettivamente al primo e terzo posto. Per il venticinquenne il crono finale segna 1:30.032, sul gradino più basso il ventitrenne di Rimini. Ottimi segnali da Maverick Viñales, primo nella sessione mattutina e secondo in quella pomeridiana (+ 0.225), che ha visto pochi piloti in pista. Miguel Oliveira, all'esordio con il team RNF (cioè l’Aprilia satellite) chiude in quarta posizione, per il portoghese il tempo di 1:30.367. Alle sue spalle Aleix Espargaró (+0.366) e Fabio Di Giannantonio (+0.451).



Il campione in carica Pecco Bagnaia e il nuovo compagno di team Enea Bastianini hanno girato con la moto 2023, pochi e buoni segnali per loro che non forzano troppo. Sfortunato Bastianini, che nel pomeriggio dopo aver fatto registrare un primo parziale record con 72 millesimi di vantaggio su Marini, é scivolato senza conseguenze. Chiudono quindi rispettivamente al dodicesimo e decimo posto, un distacco di 62 e 56 millesimi dal connazionale italiano.

La Yamaha di Quartararo con il nuovo telaio si posiziona al nono posto e lo stesso pilota francese promuove la moto rientrando ai box dopo aver centrato la top 10. Poco soddisfatto della giornata di test, invece, Marc Marquez che in sella alla sua Honda termina tredicesimo. Miller sulla KTM ha testato un nuovo pacchetto aerodinamico. Buone sensazioni anche dal team Gresini, che ha visto esordire Alex Marquez.