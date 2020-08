MotoGP, super Morbidelli in Libere 3. Rossi vola in Q2, male Dovizioso

GP BRNO

LUCA BUCCERI

E' un super Franco Morbidelli a conquistare il giro più veloce nella terza sessione di libere a Brno. Il pilota del team Petronas, che ieri era stato beffato per 7 millesimi dal compagno Quartararo, si prende la rivincita chiudendo a 1'56''037 con 16 millesimi di vantaggio dalla Ducati di Zarco e a 97 millesimi da "El Diablo". Quinto tempo della sessione per Valentino Rossi che accede così in Q2, male Dovizioso che col suo tredicesimo crono sarà costretto a partire dalla Q1.

"Morbido" continua a sorprendere tutti e dopo l'ottima prestazione di ieri pomeriggio in FP2 si prende questa mattina il miglior tempo sul tracciato di Brno. Sorride la Yamaha che sia col team Petronas sia con quello ufficiale vola in Q2 con il terzo tempo di Fabio Quartararo, il quinto di Rossi ed il nono di Maverick Vinales. In qualifica sarà dunque una sfida interna per la scuderia giapponese che spera di vedere partire per il terzo GP di fila una M1 dalla prima fila.

Un crono super per Morbidelli che riesce a balzare in testa alla classifica combinata grazie ai 16 millesimi di vantaggio su Zarco e i 97 millesimi sul compagno Quartararo, ripagato con la stessa amara moneta che ieri aveva spodestato l'italiano.

In Q2 vanno anche Pol e Aleix Espargaro, Mir, Crutchlow e Petrucci, mentre Dovizioso sarà costretto a rincorrere dalla Q1. Ancora una sessione di libere da rivedere per il pilota Ducati che con la sua Desmosedici riesce sì a migliorare il tempo delle sessioni precedenti, ma non tanto da strappare il pass per la Q2.

LA CLASSIFICA DELLE LIBERE 3