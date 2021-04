MotoGP Spagna: Binder davanti a tutti in Libere 1, Morbidelli e Rossi faticano

MOTOGP SPAGNA

Il pilota sudafricano è il più veloce della prime libere di Jerez, bene anche Marc Marquez nel finale

di

LUCA BUCCERI

È Brad Binder a guidare la prima sessione di libere del GP di Spagna a Jerez, quarta tappa della stagione di MotoGP. Il pilota sudafricano, in sella alla RC16 del team KTM, chiude la finestra di prove in 1'38''013 davanti all'Aprilia di Aleix Espargarò (+0''191) e alla Honda di Marc Marquez (+0''278). Quarto tempo per Bagnaia, più giù Morbidelli (12° a 479 millesimi da Binder) e Rossi (20° a oltre un secondo di distacco). Getty Images

Sembrava ormai una sessione nel segno dell'Aprilia di Aleix Espargarò, ma nel finale la KTM di Brad Binder fa la voce grossa e si piazza davanti a tutti nelle FP1. Scossa d'orgoglio per la RC16, che dopo l'avvio di stagione tutt'altro che esaltante spera di far bene nella quinta tappa del Motomondiale a Jerez. Il sudafricano, che ha avuto la meglio su Espargarò di 191 millesimi, aveva lavorato in sordina nel corso della prima finestra di libere, poi lo scatto finale e il miglior tempo che lo proietta a uomo da battere nel pomeriggio per poter conquistare un posto tra i dieci che andranno in Q2.

Se non ci fosse stata la KTM a rovinare la festa, Aprilia avrebbe preso di diritto titolo e scena della FP1. Ottima prestazione di Aleix Espargarò, sempre sul pezzo e vivace sul circuito Angel Nieto di Jerez dove l'anno scorso, complice una moto non molto reattiva, aveva chiuso con due ritiri nei primi due GP della stagione. Finale con sorpresa anche per Marc Marquez, alla ricerca della forma ottimale perduta dopo l'incidente dell'anno scorso, proprio su questa pista, che lo ha tenuto fuori per ben 9 mesi. Lo spagnolo, che ha chiuso la sessione col terzo crono a 278 millesimi da Binder, si calerà con fiducia nelle prossime sessioni di libere che daranno l'opportunità di accedere al Q2.

Quarto tempo per Pecco Bagnaia, seguito dalla Yamaha factory di Quartararo, la Ducati Pramac di Zarco e l'altra KTM di Oliveira. Chiudono la top 10 Pol Espargarò, Vinales e Mir. Faticano, e non poco, le due Petronas di Morbidelli e Rossi. Se l'italo-brasiliano si piazza 12° nella classifica dei tempi della mattina spagnola, il "Dottore" archivia la sessione col 20° crono. Tanto lavoro da fare, stimoli da ritrovare per il pilota che negli scorsi giorni ha annunciato l'approdo di un suo team in MotoGP dalla prossima stagione. Da rivedere anche le prestazioni di Bastianini, 19° a 1''097 da Binder, e di Luca Marini (22° a un secondo e mezzo di distacco dal leader).

