MotoGP Spagna: Bagnaia straordinario, vittoria da appalusi su Quartararo

MOTOGP SPAGNA

Il pilota italiano torna sul podio dopo l'avvio di stagione problematico in sella alla nuova Ducati

Francesco Bagnaia vince il GP di Spagna, sesta tappa stagionale della MotoGP corsa a Jerez. Il pilota italiano, che conquista il primo podio del 2022, precede sul traguardo la Yamaha di Fabio Quartararo e l'Aprilia di Aleix Espargarò. Quarto Marc Marquez seguito da Miller, mentre Bastianini rimonta e chiude 8° dietro a Mir e Nakagami. Ancora una domenica da dimenticare, invece, per Morbidelli (15°) e Dovizioso (17°). Jerez, Bagnaia torna al successo

























































Un vero e proprio capolavoro, dalla prima all'ultima curva, come aveva abituato i tifosi della Ducati l'anno scorso. "Pecco is back", questa volta sembra per davvero, al termine di un fine settimana in crescendo e con un primo posto più che meritato per il pilota piemontese che non ha lasciato spazio e speranza agli inseguitori in una domenica perfetta. Dopo l'avvio di stagione complicato, a causa del mancato feeling con la nuova Desmosedici GP22, Bagnaia vola tra le curve dell'Angel Nieto di Jerez conquistando il primo podio dell'anno davanti a un Fabio Quartararo mai domo e sempre in cerca della rimonta che però, surclassato dalla Ducati, non è riuscito a portare a termine.

In una domenica da applausi per la Ducati, sorride anche l'altra parte italiana della MotoGP, con Aleix Espargarò che piazza la sua Aprilia al terzo posto. Per lo spagnolo tanto opportunismo ed esperienza, con la sua RS GP22 che si infila tra la Ducati e la Honda di Miller e Marc Marquez che si stavano ostacolando nella lotta per il podio. La sbavatura del "Cabroncito", con tanto di salvataggio alla Marquez, lo costringe ad accontentarsi della quarta posizione finale davanti a Miller e Mir. In top 10 vanno poi anche Nakagami, Bastianini, Bezzecchi e Brad Binder.

A punti Pol Espargarò, seguito da Oliveira, Alex Marquez e Maverick Vinales. Conquista un punto, col 15° posto finale, Franco Morbidelli che però non può essere soddisfatto di quanto fatto a Jerez. Prosegue infatti il momento no del pilota Yamaha, così come il collega, ma del box WithU, Andrea Dovizioso che chiude 17° dietro a Marini e davanti a Di Giannantonio. Poteva invece fare di più, ma è stato costretto a ripartire da dietro per un lungo sulla ghiaia, Alex Rins, che chiude 19°.