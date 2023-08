MotoGP Silverstone, Bagnaia: "Soddisfatto del secondo posto, è stata una gara complicata"

GP GRAN BRETAGNA

Il pilota italiano vede il bicchiere mezzo pieno e sorride per il secondo posto conquistato in Gran Bretagna

MotoGP, emozioni e spettacolo a Silverstone













© Getty Images 1 di 8 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Francesco Bagnaia puntava alla vittoria a Silverstone al ritorno in pista della MotoGP dopo la lunga pausa, ma si è dovuto accontentare del secondo posto. A soffiargli il successo è stata l'Aprilia di Aleix Espargaro, ma l'iridato si è comunque detto contento per il risultato: "È stata difficile, ho cercato di prendere la testa della gara per controllarla e spingere. Abbiamo scelto la soft anteriore, ma era al limite. Perderla era facile, poi con la pioggia è stato ancora più difficile perché non sapevo fin dove spingere".

"Il secondo posto è un gran risultato per noi, sono soddisfatto perché non è stato un weekend facile. Chiudere al secondo posto mi soddisfa" le parole di Pecco.

L'iridato ha poi aggiunto: "Stavo dando tutto, siamo partiti con la soft perché le condizioni non erano ottimali. Quando ha cominciato a piovere non ho capito il limite per spingere, ma sapevo che Aprilia aveva un vantaggio nell'accelerazione. Ci ho provato, ma non è bastato".

Sul sorpasso subito da Espargaro sul finale ha spiegato: "Sentivo che era lì che spingeva, io spingevo di più e non è bastato perché alla 9 ho sentito che accelerava tanto. Aveva più trazione, alla 14 non sono uscito vicino e meglio di così non poteva andare. Mondiale? Non sapevo che Bezzecchi fosse caduto, oggi la situazione era critica e lui che era dietro forse ha avuto molto front lock".